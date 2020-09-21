شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور: قرار اللجنة الخماسية بمنعى من حضور المباريات "تبله وتشرب ميته" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، تعليقا على قرار لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد المصرى لكرة القدم بمنعه من ممارسة النشاط لمدة 6 مباريات: "لا أحد يستطيع منعى من حضور مباريات الزمالك، وقرارر اللجنة الخماسية بمنعى من حضور المباريات "تبله وتشرب ميته".

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتى"، على فضائية "صدى البلد"، مع الإعلامى أحمد موسى، أنه غالبا لا يحضر مباريات ويستعد لانتخابات مجلس النواب في ميت غمر وسيتقدم بأوراقه غدا، مضيفا أن المبلغ الذى طلبه باتشيكو مليون و300 ألف يورو وهو مبالغ فيه.

وأشار المستشار مرتضى منصور، إلى أن فيريرا اعتذر عن تدريب الزمالك، ومساعديه لم يوافقوا على الحضور لتدريب الزمالك لانشغالهم حتى بداية العام، موضحاً أن كالديرون ومدرب آخر إيطالى هما الأقرب لتدريب نادى الزمالك، مردفا: "كارتيرون اتغلب للمرة الثانية بعد رحيله من الزمالك للتعاون".

وتقدم بالتهنئة للنادى الأهلى على الفوز بالدورى العام، موضحا أنه قدم التهنئة لهم على قناة الزمالك، لافتاً إلى أنه وجه تعليمات بعدم الحديث عن النادى الأهلى إلا إذا تحدثوا عن نادى الزمالك.

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وتابع: "الكابتن طارق يحيى جبناه من الدار إلى النار لقيادة الزمالك، وسيدير مباراة الزمالك القادمة اضطراريًا، وأتمنى ألا يهبط نادى طنطا للدرجة الثانية، ولا أقلق من مباراة طنطا غدا"، مضيفا أنه سيتم التجديد لفرجانى ساسى قريبا.

من ناحية أخرى أشار مرتضى منصور، إلى أن جماعة الإخوان الإرهابية "خونة وأغبياء"، حيث إنهم قتلوا النقراشى باشا والمستشار الخازندار، حيث إنهم لا يتعلموا من التاريخ، مضيفًا أن أن الجماعة الإرهابية تآمروا مع دويلة قطر على الرئيس الأسبق مبارك، وأحرقوا المحاكم وحاصرت مدينة الإنتاج الإعلامى خلال حكمها، وأدخلوا عناصر حماس الإرهابية لمصر.

وذكر أن جماعة الإخوان تريد الكرسى بالدم، كما أن قطر كلمة السر في تمويلات قنوات جماعة الإخوان الإرهابية، مضيف أنه في ثورة 30 يونيو العظيمة الرئيس السيسى ولقوات المسلحة حموا مصر من حمام دماء على يد جماعة الإخوان الإرهابية.

وأكد المستشار مرتضى منصور، أن الشعب المصرى شعب ذكى ولن يعيد الوطن لعصر الفوضى، مضيفا أن مصر بلد الأنبياء وصاحبة التاريخ العظيم، الجيش المصرى من أقوى الجيوش على مستوى العالم، كما أن قضاة مصر من أعظم القضاة على مستوى العالم، وأن الشرطة المصرية من أقوى الأجهزة الأمنية في العالم.