شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يهزم الزمالك ويتأهل إلى نهائى كأس مصر للكرة الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تأهل فريق رجال الكرة الطائرة بالنادى الأهلى إلى نهائى كأس مصر للموسم المحلى 2029 / 2020 بالفوز على غريمه التقليدى الزمالك بنتيجة 3 / 0 فى نصف النهائى على صالة صيد أكتوبر ، لينجح فى الثأر من الأبيض الذى تفوق عليه بالجولة الأخيرة من الدورى الممتاز بنتيجة 3 /1 بالرغم من حسم الأهلى اللقب من الجولة قبل الأخيرة.

وشهدت مسابقة الدورى الممتاز حصول الأهلى على اللقب بالحسم مبكرًا فى الجولة قبل الأخيرة أمام طلائع الجيش قبل الخسارة من الزمالك فى الجولة الأخيرة بالدورى والتى كانت بمثابة تحصيل حاصل، بينما احتل الزمالك المركز الثانى فى الدورى.

وكان الأهلى يحتاج للفوز بأى نتيجة على طلائع الجيش من أجل حسم اللقب دون النظر إلى مباراته الأخيرة مع الزمالك، خاصة أنه دخل لقاء الطلائع بـ 57 نقطة .

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