شكرا لقرائتكم خبر عن هل اقترب عمر خربين من الانتقال للدورى المصرى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثار السورى عمر خربين مهاجم الهلال السعودى الجدل بعدما نشر صورة له على صفحته على موقع التواصل الإجتماعى "إنستجرام" مع بعض اللاعبين السوريين المتواجدين بمصر مثل عمر الميدانى مدافع الاتحاد السكندرى وعلاء الشبلى لاعب الزمالك الأسبق وكتب على الصورة "القاهرة – مصر" ليثير التساؤلات حول مستقبله الكروى في الموسم المقبل بعدما فتح مسئولو النادى السعودى الباب حول رحيل اللاعب خلال فترة الميركاتو الصيفى الحالي.

وارتبط اسم عمر خربين بالانتقال لنادى الزمالك الذى يبحث عن التعاقد مع مهاجم سوبر بجانب مصطفى محمد في ظل قيده كلاعب محلى طبقا لقرارات اتحاد الكرة التي تعامل لاعبى سوريا وفلسطين كلاعبين محليين.

كان عمر خربين قد خاض فترة احتراف قصيرة لمدة ستة أشهر بالدورى المصرى من بوابة بيراميدز في الموسم الماضى إلا أنه لم يوفق في لفت الأنظار وعاد سريعا للدورى السعودى.

وكشفت تقارير صحفية سعودية عن أول رد فعل من نادي الهلال على رغبة الزمالك في ضم المهاجم السوري الدولي، وقال مصدر مسئول داخل الهلال لصحيفة "الرياضية" السعودية أن الإدارة الزرقاء لا تمانع في انتقال السوري عمر خربين، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، المرتبط مع النادي بعقد احترافي ينتهي الموسم الجاري، وأوضح المصدر ذاته، أن إدارة النادي العاصمي لم تتلقَّ أي عرض رسمي من نادي الزمالك حتى الآن.

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وحول مستقبل اللاعب مع الهلال، أجاب المصدر: "خربين لا يزال هلاليًّا بحكم ارتباطه بعقد سارٍ مع النادي، لكنَّ الإدارة لا تمانع في انتقاله عند وصول عرض مناسب للنادي واللاعب."