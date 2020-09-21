خالد الغندور لتليفزيون الخليج 365: المدرب المصري بقى كل همه يقبض أول الشهر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال خالد الغندور كابتن نادي الزمالك الأسبق، أن المشكلة التي تواجه الزمالك في رحيل كارتيرون هو الرحيل في بداية موسم في كل دول العالم، وبالتالي كل الفرق متعاقدة مع مدير فني، كما أن بعض المدربين من الممكن أن يحاولوا استغلال ظروف الزمالك كونه مشارك في بطولة هامة ويسعي للفوز بها في المغالاة في مطالباته المادية، مشيرا إلى أن المشكلة التي تواجه المدير الفني الجديد لنادي الزمالك هو أنه مطالب بالتعرف على قدرات اللاعبين في مدة أقل من شهر قبل مباريات البطولة الأفريقية.
وأشار الغندور إلى أن بعض المديرين الفنيين ووكلاء اللاعبين تسببوا في أن تكون سمعة المدرب المصري سيئة جدا، مشيرا إلى أن المدير الفني المصري هدفه أن يعمل اسم ويتعاقد مع نادي ويكون ليه هدف وخطه وبرنامج، ولكن نظام الدوري المصري لا يمكن أن مدير فني من وضع خطة أو برنامج لآنه يتم تغيير وتعديل مواعيد وأشياء جديدة كل ثلاث أو أربع أيام، بالإضافة إلى أن المدرب المصري بقي كل همه أن يحصل على الراتب كل أول شهر، بالإضافة إلى اهتمامه تحقيق تارجت مع وكلاء اللاعبين.
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