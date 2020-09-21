اخبار الرياضة المصرية اليوم الاثنين 21/9/2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح فريق طلائع الجيش فى ألفوز على وادى دجلة بهدف نظيف عن طريق عمرو جمال فى الدقيقة 39 فى المباراة التى جمعتهما على استاد جهاز الرياضة العسكرى ، ضمن منافسات الأسبوع الـ28 من بطولة الدورى الممتاز.

الأرجنتينى أروابارينا معروض على الزمالك لقيادة ألفريق خلفا لكارتيرون عرض أحد الوكلاء خدمات الأرجنتينى رودولفو أروابارينا، المدير ألفنى السابق للوصل الإماراتى، على مسئولى الزمالك، من أجل تولى القيادة ألفنية للفريق خلفا للفرنسى باتريس كارتيرون الذى فسخ تعاقده مع قلعة ميت عقبة، من أجل قيادة التعأون السعودى، حيث تفاضل الإدارة البيضاء بين أكثر من مرشح فى التوقيت الحإلى من أجل قيادة الزمالك، حيث استقبلت الإدارة البيضاء عددا كبيرا من السير الذاتية للمدربين المرشحين خلال ألفترة الأخيرة من أجل اختيار الأفضل من بينهم لخلافة كارتيرون، وتم ترشيح أروابارينا من قبل لقيادة الأهلى فى 2018. مرتضى منصور يستقبل وفدا من نادى سيمبا التنزانى "صور" استقبل المستشار مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، مساء اليوم الإثنين، بمقر النادى وفدا من نادى سيمبا التنزانى مكونا من باربارا جونزاليس المدير التنفيذي.. الأهلى يرفض التفريط فى رامى ربيعة بعد تلقيه عرضاً تركياً رفض مسئولو النادى الأهلى التفريط فى رامى ربيعة مدافع ألفريق بعد تلقيه عرضاً تركياً خلال الساعات الماضية للرحيل عن النادى بداية من الموسم المقبل، وعرض مسئولو الأهلى الأمر على السويسرى رينيه فايلر، الذى رفض التفريط فى خدمات المدافع الدولي، مؤكداً أنه يعد وأحدا من أهم عناصره الأساسية فى الخط الخلفي. 5 آلاف جنيه عقوبة لاعب أسوان بعد الوقوف على الكرة فى مباراة الزمالك أكد أحمد كشرى، المدير ألفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى أسوان، أنه وقع عقوبة مالية على محمد جابر لاعب ألفريق بعد وقوفه على الكرة فى مباراة أسوان والزمالك الماضية ضمن منافسات الجولة 28 من عمر مسابقة الدورى العام، والتى فاز بها أسوان بهدف نظيف، وشهدت المباراة وقوف محمد جابر على الكرة فى حركة استعراضية أثارت غضب الزملكأوية. Advertisements لا زالت إدارة النادى الأهلى تكثف جهودها لتدعيم الجبهة اليمنى فى الموسم الجديد، بعد تأكد رحيل أحمد فتحى عن ألفريق بنهاية الموسم الجارى وتوقيعه لبيراميدز لمدة 3 مواسم. أحمد رفعت يغيب عن الاتحاد أسبوعين بسبب "مزق الضامة" تأكد غياب أحمد رفعت، لاعب الاتحاد السكندرى، عن صفوف ألفريق أسبوعين بعد إصابته بمزق فى العضلة الضامة تعرض له خلال مشاركته فى مباراة المقأولون العرب التى أقيمت أمس فى الأسبوع الـ28 للدورى الممتاز. فيفا يوافق للخماسية على تعديل بند الاستقالة فى اللائحة الجديدة وافق الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، على اقتراح اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة والخاص بحالات الاستقالة فى اللائحة الجديدة التى يتم حاليا اعدادها قبل عرضها على الجمعية العمومية، ووفقا للتعديل الجديد الذى سيتم وضعه فى اللائحة أنه بمجرد تقديم أى عضو استقالته تصبح مقبولة فورا وتعد دورة انتخابية للعضو المستقيل، دون أن يتم منحه مهلة أسبوع للتراجع عن الاستقالة كما كان الحال فى اللائحة القديمة. فيفا يوافق للخماسية على تعديل بند الاستقالة فى اللائحة الجديدة وافق الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، على اقتراح اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة والخاص بحالات الاستقالة فى اللائحة الجديدة التى يتم حاليا اعدادها قبل عرضها على الجمعية العمومية، ووفقا للتعديل الجديد الذى سيتم وضعه فى اللائحة أنه بمجرد تقديم أى عضو استقالته تصبح مقبولة فورا وتعد دورة انتخابية للعضو المستقيل، دون أن يتم منحه مهلة أسبوع للتراجع عن الاستقالة كما كان الحال فى اللائحة القديمة.

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