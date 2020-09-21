شكرا لقرائتكم خبر عن تشاتشيتش يتحدث عن منافسة بيراميدز على المركز الثانى والاستعداد للكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبر الكرواتي أنتي تشاتشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز عن سعادته بالفوز الذي حققه فريق الكرة أمام حرس الحدود بهدف دون مقابل، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الإثنين، على استاد الدفاع الجوى بختام مواجهات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، موضحًا أنه حصد 3 نقاط غالية، مؤكدًا أن المباراة كانت صعبة للغاية وقوية وقليلة الفرص، ومن إحدى الفرص سجل هدف الفوز، ونجح في حصد الثلاث نقاط.

أضاف تشاتشيتش فى تصريحاته عقب المباراة، أن الفريق ظهر بمستوى جيد ونجح في التسجيل رغم قلة الفرص، وحصد 3 نقاط هامة تساعده في مسيرة الوصول نحو المنافسة على المركز الثاني ووصافة الدوري.

تشاتشيتش أوضح أن عودة عبد الله السعيد لبيراميدز مهمة للغاية كونه عاد بعد شهر من الإصابة، وبالفعل قدم مباراة قوية للغاية وساعد الفريق في تحقيق الفوز، مشددًا على أن المنافسة مستمرة على المركز الثاني ولا تزال هناك مباريات متاحة للتقدم.

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المدرب أكد أن الدوري مهم للغاية من أجل التجهيز لنصف نهائي الكونفدرالية ولكن الدوري مهم للغاية أملا في التقدم نحو المركز الثاني، ويركز على هذه النقطة، رغم ضيق الوقت وقلة المساحة بين مباريات الدوري، ولكنه يحاول التعامل مع الوضع بأي طريقة وبرغم الغيابات الكثيرة بسبب الإصابات والإيقاف.