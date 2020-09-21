شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الغندور: "أيوه قناة الزمالك اتعملت لتكون ضد الأهلى".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق خالد الغندور، كابتن نادى الزمالك الأسبق على الاتهامات الموجهه إلى قناة نادى الزمالك، وأن سبب إنشائها لتكون ضد النادى الأهلى قائلا: "أيوه قناة الزمالك طالعة عشان تكون ضد الأهلى". وأشار الغندور فى تصريحات لـ"تلفزيون الخليج 365"، أنه أى قناة يتم إنشائها لأى نادى تكون ضد النادى المنافس، موضحا أن قناة الأهلى دائما ما تتناول معلومات ضد نادى الزمالك، لافتا إلى أن سيد عبد الحفيظ يؤدى شغله ويدافع على منصبه ومسئول عن إدائه الإعلامى.

وأكد الغندور، أنه كان لديه خلاف مع المستشار مرتضى منصور ولكنه انتهى، مشيرا إلى أنه مكمل فى قناة نادي الزمالك وعقده مع القناة ينتهى فى أقل من 4 أشهر وبعدها سيحدد مصيره من الاستمرار مع القناة من عدمه، مشيرا إلى أن وجوده فى القناة يجب أن يكون مرتبطا بسياسة مجلس إدارة نادى وقناة الزمالك، ولا يمكن أن يخالف هذه السياسة.