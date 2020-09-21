شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الغندور فى تصريح صادم: الوداد والرجاء الأقرب للفوز بأبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد خالد الغندور، كابتن نادي الزمالك الأسبق، أن عودة استكمال الدورى المصري أضر بالكرة المصرية، مشيرا إلى أن الدورى الجديد مقرر بداية في شهر 12 ولا يوجد رؤية لنهايته، خاصة أنه مطالب بإنهاء 50 أسبوعا من البطولة في 6 أشهر، بالإضافة إلى المباريات الأفريقية للأندية المشاركة في البطولات الأفريقية.

وحول توقعاته للفرق المرشحة للفوز بالبطولة الأفريقية أكد خالد الغندور في تصريحات لتليفزيون الخليج 365، أن الفرق المغربية الرجاء والوداد هم الأقرب للفوز بالبطولة، خاصة بعد عودة الدورى المصري والإصابات الكثيرة والاجهاد البدني للاعبي الزمالك والأهلى وتوالي المباريات، وهو ما يجعل الدوري أقرب للفرق المغربية لأنهم بدنيا سيكونون أقوى.

وأشار الغندور إلى أن فوز الأهلي بالدوري مبكرا يعطى أريحية للاستعداد للبطولة، ولكن الزمالك يواجه مشكلة خاصة بعد رحيل كارتيرون واستمرار المنافسة على المركز الثاني في الدوري للمشاركة في البطولة الأفريقي في الموسم الجديد وهو ما يضع اللاعبين تحت ضغط، بالإضافة إلى الإصابات والإجهاد البدني، وتابع أنه يتمنى فوز الزمالك بالبطولة الأفريقية ووصول النادي الأهلي للمباراة النهائية.