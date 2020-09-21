شكرا لقرائتكم خبر عن عماد فتحى لاعب المصرى يجرى فحوصات طبية بعد إصابته فى لقاء سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يجرى عماد فتحى صانع ألعاب المصرى البورسعيدى فحوصات طبية على قدمه بعد إصابته بشد في العضلة الخلفية عقب مشاركته في لقاء فريقه أمام سموحة في اللقاء الذى انتهى بهزيمة أبناء بورسعيد بهدفين نظيفين في الجولة الثامنة والعشرين للدورى والتي أدت لتجمد رصيد الفريق عند 29 نقطة في المركز الرابع عشر بالدورى.

يذكر أن عماد فتحى عائد من رحلة علاج طويلة بألمانيا بعد إجرائه لعملية الرباط الصليبى التي أصيب بها في بداية الموسم الحالي نهاية العام الماضى وأجراها بنجاح وعاد وأدى بعض التدريبات البدنية حتى انضم للتدريبات الجماعية للفريق .

ويحاول على ماهر المدير الفني للمصرى البورسعيدى منح الفرصة لجميع اللاعبين العائدين من الإصابة والإيقافات والبعيدين عن المشاركة مع الفريق منذ فترة نظرا لحاجته إليهم في ظل تلاحم وضغط المباريات .