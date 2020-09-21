شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الغندور: حسام حسن ظلم نفسه ومينفعش يدرب الزمالك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال خالد الغندور لاعب نادي الزمالك الأسبق، إن حسام حسن ظلم نفسه، خاصة أنه بعد أن كان قد حقق طفرة مع المصرى ورحل عنه بعدما جاء له عرض بالحصول على راتب أعلي بكثير من نادي بيراميدز، وكان لديه مطمع أن يتولى قيادة فريق كبير وأن يكون لديه لاعبين كبار.
وأضاف الغندور في تصريحات لتليفزيون الخليج 365، أن حسام حسن ظلم نفسه وتسببه في تكوين عداء مع جمهور الزمالك بتصريحاته وانفعالاته، مشيرًا إلى أنه لو كان أكثر هدوءًا كان سيظل الباب مفتوح لتوليه قيادة الزمالك خاصة في ظل الظروف الحالية لو العلاقة مع جماهير الزمالك وإدارته طبيه، مشيرا إلى أن حسام حسن كان يليق على نادي الزمالك، ولكن تصريحاته بأنه أهلاوي ورفع تي شيرت الأهلي، وبالتالي أصبح مستبعدا من تدريب الفارق الأبيض خلال الفترة المقبلة لهذا السبب.
وأكد الغندور أنه يتمنى أن يتولى فيريرا قيادة نادي الزمالك خلال الفترة المقبلة، بسبب شخصيته القوية ولدية رؤية بالإضافة إلى خبراته الأفريقية وقدرته على إيجاد تنافس بين اللاعبين ويتيح الفرصة للجميع.
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