شكرا لقرائتكم خبر عن علاء وحيد يتحدث عن خسارة الإسماعيلي من إنبي ويطالب بالمساندة الجماهيرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد علاء وحيد المتحدث الإعلامي للنادى الإسماعيلى على أن الفريق اليوم لم يستحق الخسارة نظرًا للأداء الرائع والروح العالية الذى اتسم به لاعبو الإسماعيلى طوال أحداث اللقاء.

وأضاف أن هناك تحسنا ملحوظا فى أداء الفريق خلال لقاء اليوم واللقاء السابق أمام المقاولون العرب، مشيرًا إلى أن المدير الفنى البرازيلى هيرون ريكاردو أعاد التنظيم الدفاعى للفريق وأظهر إمكانيات بعض اللاعبين فى مراكز مختلفة ويكفى جرأته بالدفع بخمسة لاعبين من فريق الشباب اليوم فى أرض الملعب.

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وطالب "وحيد" جماهير الفريق بمساندة اللاعبين خلال اللقاءات المقبلة من عمر المسابقة خاصة وأن الفريق يضم أكثر من لاعب شاب ينقصهم بعض الخبرات فقط وسيكون لهم شأن كبير فى كرة القدم المصرية، وشدد وحيد على جماهير النادى فى كل مكان عدم الانسياق خلف الحملات الممنهجة على مواقع الانترنت والتى تخدم مصالح بعض الشخصيات التى تمتلك أجندات خاصة.

فى النهاية قال إنه لمس روح جديدة بين اللاعبين والجهاز الفنى والمسئولين فى النادى الاسماعيلى مؤكدًا أن مباراة بيراميدز القادمة ستكون نقطة إنطلاقه جديدة للاعبى الفريق وجهازهم الفنى .