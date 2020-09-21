محمود حمادة يغيب عن بيراميدز أمام الإسماعيلى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يغيب محمود حمادة نجم خط الوسط، عن مباراة بيراميدز المقبلة في الدوري الممتاز بسبب الإيقاف، حيث يحل بيراميدز ضيفا يوم الثلاثاء بعد المقبل على نظيره النادى الإسماعيلي في لقاء الجولة 29 من الدوري الممتاز، عند دقات الساعة الثامنة مساء، على استاد الإسماعيلية، وحصل محمود حمادة على بطاقة صفراء في مباراة بيراميدز أمام حرس الحدود لتكون الثالثة التي سيغيب على إثرها عن لقاء الإسماعيلي المقبل.
بهذا الفوز، يعود بيراميدز للمنافسة على المركز الثانى بقوة، والذى يحتله الزمالك حاليًا برصيد 52 نقطة، فيما ارتفع رصيد بيراميدز بعد الفوز على الحرس للنقطة 51 فى المركز الثالث، بعد أن لعب 28 مباراة فاز في 15 وتعادل في 6 وخسر 7 لقاءات وسجل لاعبيه 44 هدفاً وتلقت شباكه 28 هدفاً فيما تجمد رصيد الحرس عند النقطة 29 فى المركز الثالث عشر بعد أن لعب 28 مباراة فاز في 6 وتعادل في 11 وخسر 11 لقاءات وسجل لاعبيه 26 هدفاُ وتلقت شباكه 31 هدفاً.
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