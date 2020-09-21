شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج مباريات الدورى اليوم الإثنين 21/ 9/ 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقيم اليوم، الإثنين الموافق 21/ 9/ 2020 أربع مباريات فى ختام الجولة الثامنة والعشرين من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز، حيث التقى إنبى مع الإسماعيلى وحقق الفريق البترولى الفوز على الدراويش، وسموحة فى مواجهة المصرى البورسعيدى الذى خسر اللقاء، وطلائع الجيش أمام وادى دجلة حيث حقق الطلائع انتصار هام على الغزلان، وبيراميدز استضاف حرس الحدود، الذى تعرض للخسارة.

إنبى يتغلب على الإسماعيلى بهدف البديل محمد شريف فى الدورى

تغلب إنبى على الإسماعيلى، بهدف نظيف، فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء اليوم، باستاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، ودخل إنبى اللقاء بالتشكيل التالى: "محمود جاد فى حراسة المرمى، على فوزى، رامى صبرى، أسامة جلال، أحمد عبد العزيز فى خط الدفاع، حميد ماو، عبد الرحمن عامر، محمد رزق، عمر سافيولا، كريم فؤاد فى خط الوسط، أحمد على فى خط الهجوم".

وبهذا الفوز يحتل إنبى المركز السادس بجدول ترتيب الدوري برصيد 38 نقطة بالتساوى مع الاتحاد صاحب المركز الخامس إلا إن الأخير يتفوق فى الأهداف بعدما لعب البترولى، 28 مباراة فاز في 9 وتعادل فى 11 وخسر 8 لقاءات وسجل لاعبوه 25 هدفاً وتلقت شباكه 26 هدفاً، فيما يحتل الإسماعيلى المركز الـ11 برصيد 31 نقطة بعدما لعب 27 مباراة فاز في 8 وتعادل في 7 وخسر 12 لقاء وسجل لاعبوه 29 هدفاً وتلقت شباكه 37 هدف ومازالت لديه مباراة مؤجلة مع المصرى البورسعيدى.

نجح سموحة في تحقيق فوز غالٍ ومثير على المصرى البورسعيدى بهدفين نظيفين في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد برج العرب ضمن فعاليات الجولة الثامنة والعشرين للدورى ليرتفع رصيد الموج الأزرق إلى 39 نقطة ويرتقى للمركز الخامس بجدول الدورى للمرة الأولى منذ انطلاق المسابقة، بينما تجمد رصيد أبناء بورسعيد عند 29 نقطة وما زال في المركز الرابع عشر . Advertisements تقدم صلاح محسن لسموحه في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول عندما استغل كرة زميله حسام حسن وانفرد بمرمى أحمد مسعود حارس المرمى وأودعها بسهولة في المرمى، ومع نهاية المباراة ومن عرضية لأحمد فتوح ظهير أيسر سموحة ينجح صانع ألعاب الفريق ناصر ماهر من تسديدة كرة من على حدود منطقة الجزاء تدخل مرمى المصرى. طلائع الجيش يزيد من أوجاع دجلة ويفوز عليه بهدف نظيف طلائع الجيش يزيد من أوجاع دجلة ويفوز عليه بهدف نظيف

سموحة يهزم المصرى بهدفى محسن وماهر ويصعد للمركز الخامس بالدورى

نجح فريق طلائع الجيش فى الفوز على وادى دجلة بهدف نظيف عن طريق عمرو جمال فى الدقيقة 39 فى المباراة التي جمعتهما على استاد جهاز الرياضة العسكري، ضمن منافسات الأسبوع الـ28 من بطولة الدوري الممتاز.

وبهذه النتيجة، صعد طلائع الجيش للمركز العاشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 33 نقطة بعد أن لعب 28 مباراة فاز في 7 وتعادل في 12 وخسر 9 لقاءات وسجل لاعبوه 28 هدفًا وتلقت شباكه 31 هدفاً، فيما استمر وادى دجلة فى المركز السادس عشر برصيد 27 نقطة بعدما لعب 28 مباراة فاز في 6 وتعادل في 9 وخسر 13 مباراة وسجل لاعبوه 26 هدفاً وتلقت شباكه 38 هدفاً.

قطار بيراميدز يلاحق الزمالك على الوصافة ويهزم الحرس بهدف

حقق فرق الكرة الأول بنادى بيراميدز، الفوز على حرس الحدود بهدف دون رد، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الاثنين، على ستاد الدفاع الجوى بختام مواجهات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، وشهد اللقاء اتزال دفاعى وهجومى من فريق الحرس الذى سعى لمباغتة الفريق السماوى وإدراك هدف التعادل، بعد أن أحرز الغانى جون أنطوى هدف فوز فريقه فى الدقيقة 36 من عمر اللقاء، ليرفع رصيده لـ 103 هدف فى جميع المسابقات المصرية التى شارك بها.

بهذا الفوز، يعود بيراميدز للمنافسة على المركز الثانى بقوة، والذى يحتله الزمالك حاليًا برصيد 52 نقطة، فيما ارتفع رصيد بيراميدز بعد الفوز على الحرس للنقطة 51 فى المركز الثالث، بعد أن لعب 28 مباراة فاز في 15 وتعادل في 6 وخسر 7 لقاءات وسجل لاعبيه 44 هدفاً وتلقت شباكه 28 هدفاً فيما تجمد رصيد الحرس عند النقطة 29 فى المركز الثالث عشر بعد أن لعب 28 مباراة فاز في 6 وتعادل في 11 وخسر 11 لقاءات وسجل لاعبيه 26 هدفاُ وتلقت شباكه 31 هدفاً.