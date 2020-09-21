تقارير: فناربخشة التركي يرغب في التعاقد مع مصطفى محمد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي ذكرت تقارير صحفية فرنسية، أن نادي فناربخشة التركي يستهدف التعاقد مع مصطفى محمد مهاجم نادي الزمالك. ووفقاً لمجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، فإن النادي التركي يرغب في الحصول على خدمات مصطفى محمد خلال سوق الانتقالات الصيفية الجاري. وقالت المجلة الفرنسية إن فناربخشة يُفاضل بين مبوانا ساماتا لاعب نادي أستون فيلا الإنجليزي، ومصطفى محمد مهاجم الزمالك، لتدعيم صفوفه خلال الفترة المقبلة. Advertisements وأشارت المجلة الفرنسية إلى أن فناربخشة قدم عرض أول لنادي الزمالك للتعاقد مع مصطفى محمد، بمبلغ 2.5 مليون يورو. واختتمت المجلة تقريرها أن الزمالك يأمل بيع المهاجم صاحب الـ22 عاماً بمبلغ يتراوح بين 3 و4 مليون يورو. جدير بالذكر أن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، قال في وقت سابق إن مصطفى محمد يمتلك عرضين من الدوري التركي.

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