بعد تلقي الهزيمة الأكبر في تاريخ التعاون.. هل يرحل كارتيرون بدون التوجه للسعودية؟

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

تلقى التعاون السعودي هزيمة مذلة من الشارقة الإماراتي بسداسية نظيفة ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا والتي تستضيفها قطر.

ووفقاً لموقع ترانسفير ماركت العالمي المهتم بإحصائيات كرة القدم فإن الهزيمة من الشارقة هي الأكبر في تاريخ النادي الأصفر وكسرت الهزمية بخماسية نظيفة من النصر في موسم 2011-2012.

ويقود التعاون المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون الذي أعلن التعاون التعاقد معه رسمياً الأربعاء الماضي ليسافر مباشر لقطر لقيادة الفريق وهو يتصدر مجموعته في بـ 6 نقاط في دوري أبطال آسيا.

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وخسر كارتيرون، المدير الفني السابق للزمالك، خسارته الأولى من برسيبوليس الإيراني يوم الأحد الماضي بهدف نظيف قبل الخسارة التاريخية ليتذيل مجموعته.

ويواجه كارتيرون الذي كسر عقده مع الزمالك بدفع الشرط الجزائي مأزقا ببطولة دوري أبطال آسيا قد يطيح به من منصبه بعد أسبوع واحد فقط.

ويلعب التعاون مع الدحيل القطري الخميس القادم وهو في حاجة للفوز فقط من أجل التأهل.