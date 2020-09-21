بيراميدز يتخطى حرس الحدود ويواصل مطاردة الزمالك في الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

فاز نادي بيراميدز على نظيره حرس الحدود بهدف نظيف ضمن منافسات الجولة الـ28 من دوري we المصري.

وأحرز جون أنطوي هدف بيراميدز الوحيد في اللقاء في الدقيقة 36 من عمر المباراة.

ورفع بيراميدز رصيده من النقاط للنقطة 51 في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري بفارق نقطة عن الوصيف الزمالك صاحب الـ52 نقطة، بينما توقف رصيد الحرس عند النقطة 29 في المركز الـ13.

ملخص المباراة

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سدد لوكاسا تسديدة قوية بعد تلقيه تمريرة من عمرو الحلواني داخل منطقة الجزاء، ولكن المهدي سليمان ينقذها في الدقيقة 11.

وفي الدقيقة 36 من عمر المباراة، تلقى جون أنطوي تمريرة من محمد فاروق ليراوغ مدافع حرس الحدود ويسدد الكرة لتصطدم بحارس حرس الحدود وتمر داخل الشباك محرزاً الهدف الأول في اللقاء.

وكاد حرس الحدود أن يُعادل النتيجة في الدقيقة 45، بعد كرة عرضية وصلت على رأس محمد الشبيني الذي حولها نحو المرمى ولكن كرته ترتطم بالقائم الأيمن لمرمى بيراميدز.

وهدد بيراميدز مرمى حرس الحدود في الدقيقة 48، بعد أن أرسل علي جبر تمريرة طولية وصلت إلى محمد حمدي الذي سددها قوية لكنها مرت بجانب القائم الأيمن لمرمى حرس الحدود.

وفي الدقيقة 76 كاد إبراهيم عادل أن يسجل الهدف الثاني للفريق بعد رأسية قوية ولكن تصدى لها حارس مرمى حرس الحدود.