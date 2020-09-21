"دعيت عليه" .. أول تعليق لمرتضى منصور على هزيمة كارتيرون المذلة بسداسية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

علق مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، على هزمية نادي التعاون القاسية من الشارقة الإماراتي بسداسية نظيفة في بطولة دوري أبطال آسيا.

وتلقى الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني الجديد للتعاون، والسابق للزمالك - هزيمته الثانية على التوالي بعد تدريب النادي السعودي.

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وقال منصور عبر برنامج "على مسئوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسي " فيّ شىء لله وبدعي عليه يخسر".

وأضاف مرتضى منصور "إن شاء الله هيقعد يتغلب". وتعتبر هذه هي الهزيمة الثانية للفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني الجديد للتعاون والسابق للزمالك، بعد هزيمته الأولى من برسيبوليس الإيراني في الجولة الماضية بهدف نظيف.

ويحتل التعاون المركز الأخير في جدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط، بعدما كان يحتل المركز الأول قبل التعاقد مع المدرب الفرنسي.