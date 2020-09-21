محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365: تلقى نادي التعاون السعودي هزيمة مذلة بستة أهداف نظيفة على يد نادي الشارقة الإماراتي، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا. وتعتبر هذه هي الهزيمة الثانية للفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني الجديد للتعاون والسابق للزمالك، بعد هزيمته الأولى من برسيبوليس الإيراني في الجولة الماضية بهدف نظيف. وسجل البرازيلي ويلتون سواريز هاتريك فيما سجل مواطنه كايو لوكاس فيرنانديز هدف وسجل الثنائي محمد عبد الله وسيف راشد الهدفين الأخرين. ويحتل التعاون المركز الأخير في جدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر هزيمة مذلة لكاريترون بسداسية من الشارقة الإماراتي تعقد موقف التعاون في أبطال أسيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.