مرتضى: مفاوضات فيريرا توقفت.. وإعلان اسم المدرب الجديد خلال ساعات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-علي البهجي:

أكد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن المفاوضات مع البرتغالي جوسفالدو فيريرا توقفت، بعدما طلب الأخير التعاقد لتدريب الفريق بداية من الموسم المقبل.

وقال منصور في تصريحات لقناة صدى البلد، إن فيريرا اصبح خارج الصورة بشكل كبير بعدما طلب أن يجتمع بمساعديه وكل فرد منهم يعمل في مكان بعيد عن الأخر.

وأضاف:" فيريرا أبلغني أنه موافق على تدريب الزمالك لكن بداية من الموسم المقبل وهذا أمر صعب، لأن الفريق أمامة بطولة مهمة في الفترة المقبلة.

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وأوضح، أن الزمالك يفاوض الأرجنتيني جابرييل كالديرون المدير الفني السابق لنادي الهلال السعودي، بالإضافة لمدرب إيطالي أخر مميز.

وتابع:" كلا المدربين لهما تاريخ طويل وفازوا بالعديد من الألقاب، لكن كالديرون يشبهني كونه مدرب عصبي".

وأتم تصريحات:" سنجلس خلال الساعات المقبلة لحسم ملف المدرب والإعلان عنه فور انتهاء الاجتماع".

وأتم تصريحات:" سنجلس خلال الساعات المقبلة لحسم ملف المدرب والإعلان عنه فور انتهاء الاجتماع".