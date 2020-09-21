"يبله ويشرب ميته".. أول تعليق من مرتضى منصور على عقوبات لجنة الانضباط

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

تحدى مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، القرارات الصادرة من لجنة الانضباط التابعة للاتحاد المصري لكرة القدم.

وأعلنت لجنة الانضباط والأخلاق اليوم الاثنين منع مرتضى منصور من المشاركة في أنشطة كرة القدم لمدة 6 مباريات، مع غرامة مالية قدرها 200 ألف جنيه.

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وقال منصور عبر برنامج "على مسئوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسي إن لجنة الإنضباط لا تملك منعه من حضور المباريات أو توقيع عقوبات ضده بحكم محكمة مشيراً أنه لا يحضر المباريات وسيغيب الفترة القادمة لخوض معركة الانتخابات البرلمانية.

وأضاف مرتضى منصور " القرار يبله ويشرب ميته القصة مش فتونة ده خامس قرار ضدي ومش هلتزم بالقرارات ديه".

الجدير بالذكر أن مرتضى منصور وقعت عليه أكثر من عقوبة من لجنة الانضباط كان آخرها في السابع من سبتمبر الجاري بتغريمه 100 ألف جنيه.