محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:
كشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن رفضه العروض التي جاءت من الدوري التركي إلى مهاجم فريقه مصطفى محمد.
وفي تصريحات تلفزيونية قال مرتضى منصور :"سنجلس مع مصطفى محمد لنشرح له أن تركيا دولة معادية ولن نقبل أن نتعامل معها".
ونفى رئيس الزمالك الشائعات التي تربط نجم الفريق فرجاني ساسي بالرحيل، مؤكداً استمراره بين صفوف الفريق الأبيض.
وعن حارس الفريق قال مرتضى منصور :"تحدث معي محمد عواد، وطلب الرحيل لأنه بات بديلاً ولا يشارك، ولشدة المنافسة مع جنش وأبوجبل".
وأنهى رئيس الزمالك :"الدكة تتسبب في صدأ للاعبين، لذلك وافقت على رحيل محمد عواد حتى لا يتعرض للصدأ خاصة أنه من الحراس المميزين، وسيرحل مُعاراً أو بيع نهائي".
كانت هذه تفاصيل خبر مرتضى منصور: نرفض احتراف مصطفى محمد في دولة مُعادية لمصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.