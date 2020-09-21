مرتضى منصور: نرفض احتراف مصطفى محمد في دولة مُعادية لمصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

كشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن رفضه العروض التي جاءت من الدوري التركي إلى مهاجم فريقه مصطفى محمد.

وفي تصريحات تلفزيونية قال مرتضى منصور :"سنجلس مع مصطفى محمد لنشرح له أن تركيا دولة معادية ولن نقبل أن نتعامل معها".

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ونفى رئيس الزمالك الشائعات التي تربط نجم الفريق فرجاني ساسي بالرحيل، مؤكداً استمراره بين صفوف الفريق الأبيض.

وعن حارس الفريق قال مرتضى منصور :"تحدث معي محمد عواد، وطلب الرحيل لأنه بات بديلاً ولا يشارك، ولشدة المنافسة مع جنش وأبوجبل".

وأنهى رئيس الزمالك :"الدكة تتسبب في صدأ للاعبين، لذلك وافقت على رحيل محمد عواد حتى لا يتعرض للصدأ خاصة أنه من الحراس المميزين، وسيرحل مُعاراً أو بيع نهائي".