بمشاركة تريزيجيه.. أستون فيلا يهزم شيفيلد في مستهل مشواره ببريميرليج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

تغلب فريق أستون فيلا على ضيفه شيفيلد يونايتد 1-0 اليوم الاثنين في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشهدت المباراة مشاركة محمود حسن تريزيجيه بشكل أساسي في الخط الهجومي لأستون فيلا رفقة الوافد الجديد أولي واتكينز وجاك جريليش قائد الفريق، بينما تواجد زميله المصري أحمد المحمدي بين مقاعد البدلاء.

وحقق بذلك استون فيلا الفوز في مباراته الافتتاحية هذا الموسم، في الوقت الذي خسر فيه شيفيلد للمرة الثانية على التوالي.

ملخص المباراة:

تعرض شيفيلد يونايتد لصدمة مبكرة حيث اضطر لاستكمال المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة الـ12 من عمر اللقاء بعدما أشهر حكم اللقاء البطاقة الحمراء لجون إجان قائد الفريق، ليبدأ أستون فيلا في الضغط لمحاولة افتتاح التسجيل.

Advertisements

وحصل فريق شيفيلد على ركلة جزاء في الدقيقة الـ36، إلا أن جون لوندسترام أهدرها بعدما تصدى داميان مارتينيز حارس أستون فيلا لتسديدته.

ونجح أستون فيلا في تسجيل الهدف الأول في الدقيقة الـ63 مستغلا النقص العددي في صفوف ضيفه، بعد ركلة ركنية أرسلت إلى تايرون مينجز الذي مررها برأسه إلى المدافع الشاب إزري كونسا ليضعها بضربة رأسية داخل شباك الحارس آرون رامزديل.

تشكيل أستون فيلا: داميان مارتينيز، ماتي كاش، إزري كونسا، تايرون مينجز، مات تارجيت، جون ماكجين، دوجلاس لويز، كونور هوريهان، محمود تريزيجيه، أولي واتكينز، جاك جريليش.

تشكيل شيفيلد يونايتد: آرون رامزديل، جورج بالدوك، كريس باشام، جون إجان، جاك أوكونيل، إيندا ستيفينز، جون لوندسترام، ساندير بيرج، جون فليك، ديفيد ماكجولدريك، أوليفر بيرك.