مرتضى منصور: الزمالك يفاضل بين أرجنتيني وإيطالي لتدريب الفريق والحسم اليوم

قال المستشار مرتضى منصور ردا على قرار لجنة الانضباط بمنعه من حضور المباريات «محدش يقدر يمنعني» وأن اللوائح والقوانين تمنع معاقبة هيئة لهيئة.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، لا يجوز أن يعاقب اتحاد الكرة وهو هيئة رياضية رئيس نادي او هيئة رياضية أخرى ولولا انشغالي حاليا بالتجهيز لانتخابات مجلس النواب لحضرت كل المباريات.

وفيما يخص ملف المدير الفني الجديد للزمالك

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أكد مرتضى أن البرتغالي فيريرا كان على رأس المرشحين وأنه تحفظ وقتها على سن فيريرا ، مشيرا إلى أن البرتغالي باتشيكو كان ثانيا ولكن طلب مليون و800 ألف يورو ليخرج من الحسابات بسبب المغالاة.

وأعلن مرتضى منصور أن فيريرا اعتذر رسميا عن عدم التواجد بكل أدب بسبب وجود مساعديه في بلدان مختلفة مرحبا بتولي المهمة في بداية الموسم،

ليخرج من الحسابات، والآن انحصرت الترشيحات بين الأرجنتيني كالديرون والثاني مدرب إيطالي وسيتم الحسم خلال ساعات بعد اجتماع اللجنة الفنية وسيتم الإعلان اليوم بعد الاستقرار على الاسم النهائي.

ووجه منصور التهنئة للنادي الأهلي على الفوز بالدوري مؤكدا أنه أعطى تعليمات للقناة بعدم ذكر النادي الأهلي طالما لم تذكر قناة الأهلي الزمالك وأنه يتمنى أن يفوز الأهلي على الوداد في قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وأكد منصور تلقي النادي عرضا تركيا لشراء مصطفى محمد مهاجم الفريق مقابل 5 مليون دولار وسيتم عقد جلسة مع اللاعب لتوضيح أن تركيا دولة معادية .