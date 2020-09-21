محمود حمادة يغيب عن بيراميدز أمام الإسماعيلي

يغيب محمود حمادة نجم خط الوسط، عن مباراة بيراميدز المقبلة في الدوري الممتاز بسبب الإيقاف.

ويحل بيراميدز ضيفا يوم الثلاثاء المقبل

على نظيره النادي الإسماعيلي في لقاء الجولة ٢٩ من الدوري الممتاز، عند دقات الساعة الثامنة مساء، على استاد الإسماعيلية.

وحصل محمود حمادة على بطاقة صفراء في مباراة بيراميدز أمام حرس الحدود لتكون الثالثة التي سيغيب على إثرها عن لقاء الإسماعيلي المقبل.