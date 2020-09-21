مدرب بيراميدز : المنافسة مستمرة على وصافة الدوري

تحدث أنتي تشاتشيتش مدرب نادي بيراميدز، عن المنافسة على المركز الثاني بالدوري المصري ومشوار الفريق في كأس الكونفدرالية. وقال مدرب بيراميدز خلال تصريحات بالمؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، إن المنافسة مستمرة على المركز الثاني وما تزال هناك مباريات متاحة للتقدم. المدرب أكد أن الدوري مهم للغاية من أجل التجهيز لنصف نهائي الكونفدرالية ولكن الدوري مهم للغاية أملا في التقدم نحو المركز الثاني، ويركز على هذه النقطة، رغم ضيق الوقت وقلة المساحة بين مباريات الدوري، ولكنه يحاول التعامل مع الوضع بأي طريقة وبرغم الغيابات الكثيرة بسبب الإصابات والإيقاف. الثاني وما تزال هناك مباريات متاحة للتقدم. المدرب أكد أن الدوري مهم للغاية من أجل التجهيز لنصف نهائي الكونفدرالية ولكن الدوري مهم للغاية أملا في التقدم نحو المركز الثاني، ويركز على هذه النقطة، رغم ضيق الوقت وقلة المساحة بين مباريات الدوري، ولكنه يحاول التعامل مع الوضع بأي طريقة وبرغم الغيابات الكثيرة بسبب الإصابات والإيقاف. وفاز بيراميدز على حرس الحدود بهدف نظيف سجله جون انطوي.

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