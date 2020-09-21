مدرب بيراميدز يعلق على أداء عبدالله السعيد أمام حرس الحدود

عبر الكرواتي أنتي تشاتشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز عن سعادته بالفوز الذي حققه فريق الكرة أمام الحدود بهدف دون مقابل، موضحا أنه حصد ٣ نقاط غالية، ومؤكدا أن المباراة كانت صعبة للغاية وقوية وقليلة الفرص، ومن إحدىالفرص حصد سجل هدف الفوز، ونجح في حصد الثلاث نقاط.
وأوضح مدرب بيراميدز خلال تصريحاته بالمؤتمر الصحفي، أن عودة عبد الله السعيد لبيراميدز مهمة للغاية كونه عاد بعدشهر من الإصابة، وبالفعل قدم مباراة قوية للغاية وساعد الفريق في تحقيق الفوز.
أضاف بأن الفريق ظهر بمستوى جيد ونجح في التسجيل رغم قلة الفرص، وسجل ٣ نقاط هامة تساعده في مسيرة الوصول نحو المنافسة على المركز الثاني ووصافة الدوري.
وفاز بيراميدز على حرس الحدود بهدف نظيف سجله جون انطوي.
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