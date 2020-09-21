اخبار الرياضه

مدرب بيراميدز يعلق على أداء عبدالله السعيد أمام حرس الحدود

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

عبر الكرواتي أنتي تشاتشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز عن سعادته بالفوز الذي حققه فريق الكرة أمام الحدود بهدف دون مقابل، موضحا أنه حصد ٣ نقاط غالية، ومؤكدا أن المباراة كانت صعبة للغاية وقوية وقليلة الفرص، ومن إحدى

الفرص حصد سجل هدف الفوز، ونجح في حصد الثلاث نقاط.

وأوضح مدرب بيراميدز خلال تصريحاته بالمؤتمر الصحفي، أن عودة عبد الله السعيد لبيراميدز مهمة للغاية كونه عاد بعد

شهر من الإصابة، وبالفعل قدم مباراة قوية للغاية وساعد الفريق في تحقيق الفوز.

أضاف بأن الفريق ظهر بمستوى جيد ونجح في التسجيل رغم قلة الفرص، وسجل ٣ نقاط هامة تساعده في مسيرة الوصول نحو المنافسة على المركز الثاني ووصافة الدوري.

وفاز بيراميدز على حرس الحدود بهدف نظيف سجله جون انطوي.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مدرب بيراميدز يعلق على أداء عبدالله السعيد أمام حرس الحدود لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا