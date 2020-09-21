أنهى نادي مانشستر سيتي الشوط الأول متفوقاً على مستضيفه وولفرهامبتون بثنائية نظيفة، وذلك في اللقاء الذي يجمع الفريقين، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي " البريميرليج".
سجل ثنائية مانشستر سيتي كل من البلجيكي كيفين دي بروين من ركلة جزاء في الدقيقة 20، ثم أضاف فيل فودين الهدف الثاني في الدقيقة 32.
وبدأ المدرب الإسباني بيب جوارديولا تشكيل فريقه مانشستر سيتي كما يلي :
حراسة المرمى : ايدرسون.
خط الدفاع : كايل والكر، ستونز، أكي ، ميندي.
خط الوسط : رودريجو، كيفن دي بروين، فيرناندينيو، فودين.
خط الهجوم : ستيرلينج، جابرييل خيسوس.
كانت هذه تفاصيل خبر مانشستر سيتي يتقدم على وولفرهامبتون بثنائية في الشوط الأول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.