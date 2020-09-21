مانشستر سيتي يتقدم على وولفرهامبتون بثنائية في الشوط الأول

أنهى نادي مانشستر سيتي الشوط الأول متفوقاً على مستضيفه وولفرهامبتون بثنائية نظيفة، وذلك في اللقاء الذي يجمع الفريقين، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي " البريميرليج".

سجل ثنائية مانشستر سيتي كل من البلجيكي كيفين دي بروين من ركلة جزاء في الدقيقة 20، ثم أضاف فيل فودين الهدف الثاني في الدقيقة 32.

وبدأ المدرب الإسباني بيب جوارديولا تشكيل فريقه مانشستر سيتي كما يلي :

حراسة المرمى : ايدرسون.

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خط الدفاع : كايل والكر، ستونز، أكي ، ميندي.

خط الوسط : رودريجو، كيفن دي بروين، فيرناندينيو، فودين.

خط الهجوم : ستيرلينج، جابرييل خيسوس.