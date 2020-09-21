بيراميدز يهزم حرس الحدود ويواصل مطاردة الزمالك على وصافة الدوري

حقق نادي بيراميدز فوزاً مهماً على نظيره حرس الحدود بهدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرون من الدوري الممتاز. سجل المهاجم الغاني جون انطوي هدف بيراميدز الوحيد في الدقيقة 37 من عمر المباراة. هدف بيراميدز الوحيد في الدقيقة 37 من عمر المباراة. بهذه النتيجة يحتل نادي بيراميدز المركز الثالث في سلم ترتيب الدوري المصري برصيد 51 نقطة، ويقلص فارق النقاط مع نادي الزمالك صاحب المركز الثاني إلى 4 نقاط فقط، فيما يحتل نادي حرس الحدود المركز الثالث عشر برصيد 29 نقطة. نقطة، ويقلص فارق النقاط مع نادي الزمالك صاحب المركز الثاني إلى 4 نقاط فقط، فيما يحتل نادي حرس الحدود المركز الثالث عشر برصيد 29 نقطة. يذكر أن بيراميدز سيلتقي بنادي الإسماعيلي في الجولة المقبلة المقرر إقامتها يوم الخميس المقبل.

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