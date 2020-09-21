بقيادة كارتيرون.. التعاون السعودي يخسر بسداسية أمام الشارقة بدوري أبطال أسيا

اكتسح نادي الشارقة الإماراتي نظيره التعاون السعودي بسداسية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري أبطال أسيا.

سداسية الشارقة جاءت عن طريق كل من ويلتون سواريز بواقع "هاتريك"

في الدقائق 49، 57، 61، ثم أضاف سيف ناصر ومحمد عبدالله وكايو لوكاس فيرنانديز باقي الأهداف في الدقائق 46، 54، 68.

بهذه النتيجة يتذيل نادي التعاون

السعودي ترتيب المجموعة الثالثة بدوري أبطال أسيا برصيد 6 نقاط، فيما يحتل الشارقة المركز الثالث برصيد 7 نقاط.

يذكر أن الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب نادي الزمالك السابق، تولي الإدارة الفنية لنادي التعاون بدءاً من المباراة الماضية للتعاون والتي خسرها أمام برسبوليس الإيراني في البطولة ذاتها.