رابط بث مباشر | مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وولفرهامبتون الدوري الإنجليزي

يأمل بيب جوارديولا في تحقيق نتائج مميزة مع مانشستر سيتي هذا الموسم ويحقق لقب الدوري بعدما فقد الفريق التتويج باللقب في الموسم المنصرم لحساب ليفربول، الذي توج بأول ألقابه في مسابقة الدوري الإنجليزي منذ 30 عاما.
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وسبق للمدرب أن توج معمانشستر سيتي بلقبين للدوري الإنجليزي الممتاز، ويأمل أن يتوج بثالث ألقابه للدوري، لكن الهدف الأسمى هو التتويج بدوري أبطال أوروبا.
مانشستر سيتي يسعى لانطلاقة قوية في الموسم الجديد والتواجد في الصدارة مبكراً، خاصةً بعد إبرامه لعديد منالصفقات والتدعيمات الكبيرة لصفوفه، من أجل استعادة اللقب الذي ذهب لمصلحة ليفربول الموسم الماضي.
على الجانب الىخر، يدخل فريق وولفرهامبتون لقاءه الثاني أمام السيتي بعد فوزه في الجولة الأولى على حساب شيفيلد يونايتد بهدفين دون رد، ما يعني أن الولفز سيكون لدى لاعبيه دفعة معنوية كبيرة لتقديم مواجهة مثالية أمام ضيوفهم.
تجدون هنا ( بث مباشر مانشستر سيتي )
تجدون هنا ( بث مباشر مباراة مانشستر سيتي )
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