بث مباشر | نتائج مباريات اليوم الاثنين 21 سبتمبر 2020

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لجميع مباريات اليوم الاثنين 21 سبتمبر 2020، في دوري أبطال آسيا والدوري الإنجليزي الممتاز والدوري الإيطالي والدوري البرتغالي بالاضافة إلى الدوري المصري وكأس أمير الكويت. قم بتحديث هذه الصفحة أول بأول لتصلك نتائج المباريات ومحرزي الأهداف من الآن وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم التالي الثلاثاء 22 سبتمبر 2020. نتائج مباريات دوري أبطال آسيا اليوم – الجولة 5 من دور المجموعات بيرسيبوليس الإيران 0-1 الدحيل القطري (المعز علي ق60 “ركلة جزاء”) – المجموعة الثالثة.

الدحيل القطري (المعز علي ق60 “ركلة جزاء”) – المجموعة الثالثة. السد القطري 1-1 النصر السعودي (خالد الغنام ق22 وبغداد بونجاح ق88) – المجموعة الرابعة.

النصر السعودي (خالد الغنام ق22 وبغداد بونجاح ق88) – المجموعة الرابعة. التعاون السعودي 0-6 الشارقة الإماراتي (سيف راشد ناصر ق46 وويلتون سواريز ق49 ومحمد آل عبد الله ق54 وويلتون سواريز ق57 و61 وكايو فيرنانديز ق 68) – المجموعة الثالثة.

الشارقة الإماراتي (سيف راشد ناصر ق46 وويلتون سواريز ق49 ومحمد آل عبد الله ق54 وويلتون سواريز ق57 و61 وكايو فيرنانديز ق 68) – المجموعة الثالثة. سباهان أصفهان الإيراني 0-0 العين الإماراتي – المجموعة الرابعة الدوري الانجليزي الممتاز أستون فيلا 1-0 شيفيلد يونايتد (إيزري كونسا ق 63) الجولة الثانية

شيفيلد يونايتد (إيزري كونسا ق 63) الجولة الثانية ولفرهامبتون 0-2 مانشستر سيتي (كيفين دي بروينه ق 20 وفيل فودين ق 32) – الجولة الثانية الدوري الايطالي الدرجة الأولى ميلان 1-0 بولونيا (زلاتان إبراهيموفيتش ق 20) – الجولة الأولى نتائج مباريات الدوري المكسيكي الأبيرتورا Advertisements أتلتيكو سان لويس 1-2 مونتيري (أكي لوبا ق20 وماورو كوريروجا ق31 وماكسيميليانو ميزا ق45) – الجولة 11. الدوري المصري الممتاز إنبي 1-0 الإسماعيلي (محمد شريف ق88) – الجولة 28

الإسماعيلي (محمد شريف ق88) – الجولة 28 سموحة 2-0 المصري البورسعيدي (صلاح محسن ق46 وناصر ماهر ق91) – الجولة 28.

المصري البورسعيدي (صلاح محسن ق46 وناصر ماهر ق91) – الجولة 28. طلائع الجيش 1-0 وادي دجلة (عمرو جمال ق39) – الجولة 28.

وادي دجلة (عمرو جمال ق39) – الجولة 28. بيراميدز 1-0 حرس الحدود (جون أنطوي ق 37) – الجولة 28 الدوري المصري الدرجة الثانية المظاليم شبان المسلمين قنا 0-2 البنك الأهلي – الجولة 18 المجموعة الأولى.

البنك الأهلي – الجولة 18 المجموعة الأولى. الألومنيوم 2-2 طهطا – الجولة 18 المجموعة الأولى. الدوري المغربي للمحترفين سريع وادي زم 2-1 حسنية أكادير (إبراهيم البحراوي ق36 و62، المهندي أوبيلا ق78 ركلة جزاء) – الجولة 25.

حسنية أكادير (إبراهيم البحراوي ق36 و62، المهندي أوبيلا ق78 ركلة جزاء) – الجولة 25. الفتح الرباطي 0-0 أولمبيك آسفي – الجولة 25 كأس الأمير الكويتي الكويت 1-2 العربي (عبد الله البريكي ق26 وسيدريك هنري ق83 وعلي أحمد ق120) – النهائي. اضغط هنا لمشاهدة جميع النتائج المباشرة الأخرى محدثة أول بأول

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