أخبار النصر | فيتوريا يكشف كواليس حديثه مع تشافي، ويشيد بالبدلاء بعد التعادل أمام السد

أثنى المدير الفني لفريق النصر “روي فيتوريا” بأداء لاعبيه “البدلاء” الذين شاركوا أمام السد القطري، في المباراة التي اقيمت مساء الاثنين، ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا.

وتعادل النصر مع السد بهدف لكل فريق، في مباراة قوية أقيمت مساء الاثنين، وسجل العالمي هدف التقدم عن طريق خالد الغنام في الدقيقة 22 من زمن اللقاء، وأدرك الجزائري بغداد بونجاح هدف التعادل للفريق القطري في الدقيقة 87.

وقال فيتوريا خلال المؤتمر الصحفي: “لعبنا مباراة قوية والبدلاء قدموا مستوى رائع، أثبت النصر للجميع أنه يمتلك مجموعة مميزة من اللاعبين، ولدينا 6 لاعبين لم يشاركوا في المباريات السابقة وظهروا اليوم أمام السد، ويكفي أن نقول أن بعض هؤلاء اللاعبين أقل من 20 عامًا، وهو ما يكشف عن مشروع النادي في المستقبل”.

وأضاف:” البدلاء الذين شاركوا في اللقاء أثبتوا أن الفريق يضم عناصر مميزة، بعد الأداء الرائع، كما أكدوا أن النصر فريق مميز، خاصة أن المواجهة أمام فريق بحجم السد لم تكن سهلة مطلقًا”.

وواصل:” أنهينا الشوط الأول متقدمين ولم تكن هناك فرص حقيقية للسد، ولكن في نهاية الشوط الثاني حصل نوعًا من التشتت للاعبين، وأدرك السد التعادل، لكن أقدم التهئنة لكل من شاركوا في المباراة على الأداء المميز”.

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وتابع المدرب البرتغالي: “نحن نخوض مباريات قوية أمام منافس رائع، لكن استطعنا التحكم في أغلب مجريات اللقاء، واللقاء سارٍ طوال الـ90 دقيقة كما أردنا”.

وأكمل فيتوريا:” من أهم مكاسب النصر اليوم هو تغيير اللاعبين والدفع بعناصر شابة، والحفاظ على جودة وأسلوب اللعب، وهو أمر جيد لنا، وأؤكد أن ثقتي كبيرة في كل عناصر الفريق الأساسية أو البدلاء”.

كواليس حديثه مع تشافي

وحول حديثه مع تشافي مدرب السد في المنطقة الفنية خارج المستطيل الأخضر، قال:” أمر طبيعي ويحدث في المباريات، لكن كل مدرب يسعى لمصلحة فريقه، وكرة القدم فيها نقاشات ساخنة، ولكن هو أمر عادي ويحدث في مباريات عديدة”.

ويتصدر فريق النصر المجموعة الرابعة بدوري أبطال آسيا ووصل للنقطة الـ11، وصعد لدور الـ16 منذ الجولة الماضية، بعدما فاز على سباهان الإيراني.

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