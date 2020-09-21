يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر فيديو أهداف ميلان وبولونيا في الدوري الإيطالي، في إحدى مباريات اليوم الاثنين 21-9-2020 ضمن الجولة الأولى.

تُنقل مباراة “ميلان وبولونيا” على قناة بي إن سبورتس 4، بصوت المعلق “علي محمد علي”، كما نقلت على سكاي سبورت سيريا آ، وقناة بريمير سبورتس 1.

تنطلق المباراة في تمام الساعة 18:45 بتوقيت جرينتش، 20:45 بتوقيت مصر، 21:45 بتوقيت السعودية، على ملعب سان سيرو.

بدأ فريق ميلان موسمه مبكرًا عن باقي الأندية الإيطالية حيث خاض أولى مبارياته في التصفيات التأهيلية لبطولة الدوري الأوربي يوم 17 سبتمبر 2020 أمام فريق “شامروك روفرز” الآيرلندي ونجح في تحقيق الفوز بهدفين مقابل لا شيء احرزهما “زلاتان إبراهيموفيتش وهاكان كالهانجولو”.

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وسيتطلع ميلان إلى تحقيق أول انتصار في الدوري الإيطالي موسم 2020/2021 تحت قيادة مدربه “ستيفانو بيولي“، الذي أجبر إدارة الروسونيري على تجديد عقده بعدما قدم مستويات رائعة في اخر مباريات الموسم الماضي.

في المقابل يطمح فريق بولونيا تحت قيادة مدربه المخضرم “سينيسا ميهايلوفيتش” إلى الخروج من المباراة بنتيجة إيجابية من أجل اعطاء لاعبيه دفعة معنوية تساعدهم في تحقيق النتائج إيجابية فيما بعد.

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إليكم فيديو أهداف ميلان وبولونيا في الدوري الإيطالي

هدف التقدم لميلان “ابراهيموفيتش”

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