أخبار الزمالك | مرتضى منصور يتوصل لاتفاق مبدئي مع المدرب الجديد

توصل مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور، إلى اتفاق مع الأرجنتيني جابرييل كالديرون، من أجل تولي قيادة الفريق الأبيض، خلفا للفرنسي باتريس كارتيرون الذي قام بفسخ عقده والتوقيع مع نادي التعاون السعودي.
وكشف مصدر داخل الزمالك، أن كالديرون اتفق مع مسئولي الزمالك على كافة الأمور المالية، وسيجلب معه جهاز معاون، حيث تم إخطاره بأنه سيتم إبلاغه بالقرار النهائي من جانب مسئولي النادي عقب اجتماع سيعقده مرتضى منصور مع بعض أعضاء المجلس خلال ساعات.
ويتجه الزمالك للموافقة بصورة نهائية على التعاقد مع كالديرون، خاصة أن المدرب نال استحسان إدارة النادي الأبيض، وفي حالة الاستقرار عليه بشكل نهائي سيتم إبلاغه بالحضور إلى القاهرة خلال ساعات من أجل توقيع العقود وقيادة تدريبات الفريق.
وكان الزمالك قد تلقى صدمة كبيرة بعد رحيل كارتيرون، وفشلت كل محاولات المسئولين من أجل إقناعه بالعدول عن قراره، حيث قام بدفع الشرط الجزائي، والرحيل عن الفريق، لقيادة التعاون السعودي.
ورفض كريستيان جروس المدير الفني السابق للزمالك، العودة من جديد لقيادة الفريق، وأبلغ المشرف على الكرة بنادي الزمالك أمير مرتضى منصور، أنه لن يستطيع العودة إلى القاهرة بسبب ظروف خاصة، علاوة على أنه سيجري عملية جراحية.
كما فشلت مفاوضات الزمالك مع جوسفالدو فيريرا، خاصة أنه لا يرغب في العودة من جديد، كما أنه يعيش في فترة راحة حاليا.
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