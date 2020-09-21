بث مباشر | مشاهدة مباراة ميلان وبولونيا في الدوري الإيطالي

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر مباراة ميلان وبولونيا في إحدى مباريات اليوم الاثنين 21-9-2020 ضمن الجولة الأولى من الدوري الإيطالي.

تُنقل مباراة “ميلان وبولونيا” على قناة بي إن سبورتس 4، بصوت المعلق “علي محمد علي”، كما نقلت على سكاي سبورت سيريا آ، وقناة بريمير سبورتس 1.

تنطلق المباراة في تمام الساعة 18:45 بتوقيت جرينتش، 20:45 بتوقيت مصر، 21:45 بتوقيت السعودية، على ملعب سان سيرو.

بدأ فريق ميلان موسمه مبكرًا عن باقي الأندية الإيطالية حيث خاض أولى مبارياته في التصفيات التأهيلية لبطولة الدوري الأوربي يوم 17 سبتمبر 2020 أمام فريق “شامروك روفرز” الآيرلندي ونجح في تحقيق الفوز بهدفين مقابل لا شيء احرزهما “زلاتان إبراهيموفيتش وهاكان كالهانجولو”.

وسيتطلع ميلان إلى تحقيق أول انتصار في الدوري الإيطالي موسم 2020/2021 تحت قيادة مدربه “ستيفانو بيولي“، الذي أجبر إدارة الروسونيري على تجديد عقده بعدما قدم مستويات رائعة في اخر مباريات الموسم الماضي.

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في المقابل يطمح فريق بولونيا تحت قيادة مدربه المخضرم “سينيسا ميهايلوفيتش” إلى الخروج من المباراة بنتيجة إيجابية من أجل اعطاء لاعبيه دفعة معنوية تساعدهم في تحقيق النتائج إيجابية فيما بعد.

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ميلان 2-0 بولونيا

ملعب سان سيرو (ميلان)

الدوري الإيطالي (الجولة الأولى)

⌚جارية الآن – الشوط الثاني

بث مباشر مكتوب لحظة بلحظة

أهلاً بكم في بث مباشر مباراة “ميلان وبولونيا” ضمن مباريات الجولة الأولى من الدوري الإيطالي.

ينقل لكم احداث المباراة “مهاب زايد“ من مركز البث المباشر لموقع الخليج 365.

????نرجو منكم تحديث هذه الصفحة أول بأول للتعرف على تفاصيل المباراة.

⭕يغيب قائد ميلان أليسيو رومانيولي عن مباراة اليوم بسبب عدم تعافيه من الإصابة التي تعرض لها مع نهاية الموسم الماضي.

⭕بينما يجلس على دكة البدلاء انتدابات الميلان الجديدة ساندرو تونالي من بيريشيا وبراهيم دياز من ريال مدريد.

????تشكيلة ميلان | جيانلويجي دوناروما – دافيد كالابريا – سيمون كايير – ماتيو جابيا – ثيو هيرنانديز – فرانك كيسي – إسماعيل بن ناصر – صامويل كاستييخو – هاكان كالهانجولو – أنتي ريبيتش – زلاتان إبراهيموفيتش.

تشكيلة بولونيا | لوكاس سكوروبسكي – لورينزو دي سيلفستيري – تاكييرو تومياسو – دانيلو لارانجييرا – ميتشيل دايكس – جيردي شوتن – ارسوليني – نيكولاس دومينيجيز – روبيرتو سوريانو – موسى بارو – رودريجو بالاسيو.

“0 بداية المباراة

“1 يلعب ميلان على يمين الشاشة بالزي التقليدي الأحمر والأسود برعاية شركة بوما، بينما يلعب بولونيا على اليسار بالزي البديل الأبيض برعاية شركة ماكرون.

“6 جملة من التمريرات البينية الرائعة بين لاعبي ميلان تنتهي قبل ان يسددها كالهانجولو بعد تدخل في توقيت ممتاز من مدافع بولونيا.

“11 اوووووووه إبراهيموفيتش كاد يفتتح التسجيل بتسديدة أرضية رائعة لمست يد الحارس ومرت بجوار القائم الأيمن ببضعة سنتيمرات إلى الركنية.

“13 كالهانجولو يسدد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء جاورت المرمى.

“15 ريبيتش يمر من المدافع داخل منطقة الجزاء ويسدد كرة قوية تصدى لها الحارس لوكاس سكوروبسكي.

“16 يحسب لحكم المباراة اعطاء ريبيتش الفرصة لاستكمال الهجمة بعدما تعرض ثيو هيرنانديز لإعاقة واضحة من مدافع بولونيا خارج المنطقة.

“17???? اول بطاقة صفراء في المباراة من نصيب نيكولاس دومينيجيز بعد تدخل خشن على ريبيتش.

“21 دومينيجيز يهدد مرمى ميلان للمرة الأولى بتسديدة ضعيفة من خارج منطقة الجزاء تصدى لها دوناروما بسهولة.

“25 ماتيو جابيا يضيع فرصة سهلة جدًا للتسجيل بعد تمريرة جيدة من أنتي ريبيتش داخل منطقة الست ياردات.

“28 اووووووه إبراهيموفيتش يرسل عرضية من داخل منطقة الجزاء تصل إلى الجزائري إسماعيل بن ناصر الذي فشل في وضع الكرة في الشباك لتخرج إلى ضربة مرمى.

“30???? بطاقة صفراء على ميتشيل دايكس بعد تدخل قوي جدًا على كاستييخو.

“34 ⚽جووووووووووووووووووووووووول – زلاتان إبراهيموفيتش يفتتح التسجيل لميلان من ضربة رأسية قوية.

“34 قصة الهدف : ثيو هيرنانديز يرسل عرضية من الجهة اليسرى أرتقى لها إبرا وضربها بالرأس قوية لتسكن شباك الحارس سكوروبسكي.

“39 ???? بطاقة صفراء مستحقة على لاعب ميلان صامويل كاستييخو بعد التحام قوي مع لاعب بولونيا.

“41 ارسوليني كاد يسجل هدف التعادل لفريق بولونيا لولا تغطية ثيو هيرنانديز المثالية للكرة العرضية.

“45 حكم المباراة يضيف دقيقة واحدة كوقت محتسب بدلاً من الضائع.

“45+1 صافرة نهاية الشوط الأول بتقدم ميلان بهدف مقابل لا شيء.

نعود لكم من جديد مع بداية الشوط الثاني.

“45 بداية الشوط الثاني

“46???? تبديل أول لفريق ميلان مع بداية الشوط الثاني بخروج صامويل كاستييخو ودخول البلجيكي أليكسيس ساليمايكيرس.

“47 ساليمايكيرس يصنع فرصة هدف بتمريرة جيدة إلى إبراهيموفيتش الذي سددها مباشرة في المرمى ولكن الحارس يتألق ويبعدها إلى الركنية.

“50 اوووووووووه الحكم يعلن عن وجود ضربة جزاء بعد اعاقة واضحة من لاعب بولونيا اورسوليني على إسماعيل بن ناصر.

“51⚽جووووووووووووووووووووووووول – زلاتان إبراهيموفيتش يتولى تنفيذ ضربة الجزاء ويسددها قوية جدًا في سقف الشباك ليعلن تقدم الميلان بالهدف الثاني.

“54 إبراهيموفيتش يواصل تألقه ويسدد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء تصدى لها الحارس بصعوبة كبيرة.

“57 ????????تبديلان دفعة واحدة للميلان بخروج نيكولاس دومينجيز ودخول نيكولا سانسوني، وخروج ارسوليني ودخول أندرياس أولسن.

“62 اوووووووووووه إبراهيموفيتش كاد يسجل الهاتريك بعد مرواغة حارس المرمى من انفراد صريح تسبب فيه كالهانجولو بتمريرة سريعة من هجمة مرتدة ولكن تسديدة إبرا علت المرمى.

“67 لا وجود لهجمات خطيرة في هذه اللحظات.

“70???????? تبديلان دفعة واحدة للميلان بخروج هاكان كالهانجولو ودخول الانتداب الجديد براهيم دياز، وخروج سيمون كايير ودخول ليو دوارتي.

“74???? بطاقة صفراء على مدافع بولونيا تاكييرو تومياسو بعد اعاقته إبراهيموفيتش وحرمانه من هجمة واعدة.

“75 ثيو هيرنانديز يطلق تسديدة صاروخية على الطائر من خارج منطقة الجزاء تصدى لها الحارس ببراعة لتخرج إلى الركنية.

“76 ????التبديل الرابع لميلان بخروج فرانك كيسي ودخول المنتدب حديثًا ساندرو تونالي.

“78 أندرياس أولسن يتلاعب بدفاع ميلان ويسدد كرة رائعة تصدى لها دوناروما ببراعة.

“79????????تبديلان دفعة واحدة لفريق بولونيا بخروج المهاجم الأرجنتيني المخضرم ردريجو بالاسيو ودخول فيديريكو سانتاندير، وخروج روبيرتو سوريانو ودخول ماثياس سفانبرغ.

“80 أنتي ريبيتش كاد يسجل الهدف الثالث بلقطة فنية رائعة ولكن الكرة تغير مسارها وتخرج إلى ضربة مرمى.

“81???? بطاقة صفراء على لاعب بولونيا نيكولا سانسوني.

“83????التبديل الخامس والأخير لفريق بولونيا بخروج الجامبي موسى بارو ودخول إيمانويل فيناتو.

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