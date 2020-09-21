رسمياً.. إيفان راكيتيتش يعتزل اللعب دوليا 

وضع الكرواتي إيفان راكيتيتش حدًا لمشواره مع منتخب بلاده، بعدما قرر اللاعب، الإثنين، اعتزال اللعب الدولي، في خطوة لم يكشف نجم إشبيلية الحالي وبرشلونة سابقا عن أسبابها.



وقال راكيتيتش لموقع الاتحاد الكرواتي: "توديع كرواتيا كان أصعب قرار اتخذه في مسيرتي. لكني شعرت بأن الوقت حان لاتخاذ القرار".



وأضاف: "استمتعت بكل مباراة خضتها مع وطني، وستبقى اللحظات التي لا تنسى من كأس العالم 2018 من بين الذكريات المفضلة في حياتي".



بدوره، وجه الاتحاد الكرواتي الشكر لراكيتيتش، وقال في تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر: "بعد 106 مباريات، و15 هدفًا، راكيتيتش يودع المنتخب الوطني.. شكرا على كل شيء قدمته".



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وبدأ راكيتيتش (32 عاما) مشواره الدولي عام 2007، قبل أن يخوض مباراته الأخيرة مع المنتخب الكرواتي في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي أمام المنتخب الويلزي، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية 2020.



وكان راكيتيتش أحد اللاعبين الرئيسيين في مشوار منتخب كرواتيا نحو نهائي مونديال روسيا 2018، حيث نجح في تسجيل ركلتين ترجيحيتين ضد الدنمارك وروسيا في ثمن وربع النهائي، قبل أن يخسر المباراة النهائية رفقة زملائه أمام منتخب فرنسا بأربعة أهداف لهدفين.

المصدر: وكالات