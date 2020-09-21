أستون فيلا يعاقب شيفيلد في البريميرليج 

تغلب فريق أستون فيلا على ضيفه شيفيلد يونايتد، بهدف نظيف اليوم الإثنين، في المرحلة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز.



وتعرض شيفيلد لصدمة مبكرة تمثلت في طرد لاعبه جون إجان في الدقيقة 12، بعد إعاقة أولي واتكينز، وهو في طريقه للانفراد بالمرمى.



واستغل أستون فيلا النقص العددي في صفوف ضيفه، وحسم الفوز في الدقيقة 63 بواسطة المدافع الشاب إزري كونسا، بضربة رأس، مستغلا تمريرة تيرون مينجز.



وحقق بذلك أستون فيلا الفوز في أول مباراة له هذا الموسم، في الوقت الذي خسر فيه شيفيلد للمرة الثانية على التوالي.