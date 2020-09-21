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رياضة | نجم برشلونة رفض عرض ريال مدريد

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كتب هاني نصر العربي في الاثنين 21 سبتمبر 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر نجم رفض عرض والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن الأمريكي الشاب كونراد دي لافوينتي نجم برشلونة الإسباني رفض الانضمام إلى ريال مدريد في الفترة الماضية.

وأفادت صحيفة سبورت الإسبانية بأن النجم الأمريكي عندما كان يلعب في صفوف دام في مدينة برشلونة عندما كان في الحادية عشر من عمره تلقى عرضين من برشلونة وريال مدريد.

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وأكدت الصحيفة الإسبانية أن النجم الأمريكي الشاب فضل الإنتقال إلى برشلونة، حيث يقيم مع عائلته على الرغم من أن والده كان يعمل في العاصمة مدريد.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن كونراد الجناح البالغ من العمر 19 عامًا ظهر في المباريات التحضيرية للموسم الجديد وقدم مستوى مميز للغاية.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن هذا قد يجعله يشارك في بعض المباريات الرسمية في هذا الموسم لأن الهولندي رونالد كومان المدير الفني لبرشلونة الإسباني معجب بما يقدمه.

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