رياضة | نجم برشلونة يقترب من الرحيل إلى الدوري الإيطالي

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 21 سبتمبر 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر نجم برشلونة يقترب من الرحيل إلى الدوري الإيطالي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشار عدد من التقارير الصحفية الي أن جونيور فيربو لاعب برشلونة اقترب من الرحيل عن صفوف الفريق وذلك بسبب خروجه من حسابات كومان المدير الفني للفريق الاسباني.

وقال موقع "توتو ميركاتو ويب"، اليوم الإثنين، أن جونيور فيربو الظهير الأيسر لبرشلونة، قد يلحق بفيدال، وينتقل لأحد أندية الدوري الإيطالي، وهو ما أكده وكيل فيربو انه سيصل لمدينة بيرجامو اليوم الإثنين، من أجل مواصلة المحادثات مع نادي أتالانتا، الذي يرغب في التعاقد مع ظهير أيسر البارسا.

وأضاف الموقع أن وكيل أعماله سيتناقش مع أتالانتا حول الشروط الشخصية، مشيرة إلى أن النادي الإيطالي يرغب في تخفيض فيربو لراتبه.

يذكر أن فيربو يحصل في برشلونة على 1.4 مليون يورو كراتب سنوي في الموسم بالإضافة إلى المكافآت حيث يصل إجمالي راتبه إلى 1.7 مليون، ويسعى أتالانتا لمنح اللاعب الإسباني 1.2 مليون يورو، وقد تصل وتتجاوز 1.7 مليون، إذا تم تحقيق جميع أهداف الفريق.