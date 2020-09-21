رياضة | نجم برشلونة يودع زملاءه برسالة عاطفية

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 21 سبتمبر 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر نجم برشلونة يودع زملاءه برسالة عاطفية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني رسالة وداع عاطفية لزملاءه في الفريق وذلك بعد تأكد رحيله عن قلعة الكامب نو خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.

وقال التشيلي أرتورو فيدال الذي تأكد إنتقاله لصفوف إنتر ميلان الإيطالي أنه يود أن يودع الجميع في برشلونة بعد أن عاش عامين رائعين في النادي وفخور بإرتدائي قميص الفريق خلال الفترة الماضية ومشاركتي بجانب الكثير من اللاعبين الرائعين.

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وأضاف " أود أن أشكر الجميع في الفريق من لاعبين ومدربين وكذلك موظفين ومشجعين رائعين أظهر لي الكثير من الحب والمودة خلال الفترة التي قضيتها بين جدران الكامب نو.

وأنهى " اليوم أبدأ مهمة جديدة في حياتي بالدوري الإيطالي لكني أعدكم أنني سأظل اتذكر كل فترة قضيتها بقميص برشلونة وأراكم قريباً ويحيى برشلونة.

يُذكر أن فيدال قد إنضم لبرشلونة في العام 2018 قادماً من بايرن ميونخ الألماني مقابل 18 مليون يورو ووصل إلى ميلانو يوم أمس الأحد تمهيداً للإنضمام لصفوف النيراتزوري بعد أن خضع للكشف الطبي.