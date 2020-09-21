رياضة | تريزيجيه أساسيا مع استون فيلا أمام شيفيلد يونايتد بالبريميرليج

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 21 سبتمبر 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر تريزيجيه أساسيا مع استون فيلا أمام شيفيلد يونايتد بالبريميرليج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن دين سميث المدير الفني لنادي أستون فيلا التشكيل الرسمي لفريقه الذي سيواجه نظيره شيفيلد يونايتد بعد قليل ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ". وشهدت التشكيلة تواجد لاعب منتخبنا الوطني محمود حسن تريزيجيه أساسيا وتواجد احمد المحمدي على مقاعد البدلاء فى المباراة التي تبدأ بين الفريقين فى تمام الساعة السابعة مساءا بتوقيت القاهرة. وجاءت تشكيلة استون فيلا كالتالي: Advertisements حراسة المرمي: مارتينيز. خط الدفاع: مات كاش، تارجيت، كونسا، مينجز. خط الوسط: دوجلاس لويز، ماجين، كونر. خط الهجوم: تريزيجيه، جاك جريليش، واتكينز.

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