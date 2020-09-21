رياضة | عبدالحفيظ يكشف عن آخر التطورات في ملف الصفقات

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 21 سبتمبر 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر عبدالحفيظ يكشف عن آخر التطورات في ملف الصفقات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن الموسم المقبل سيكون شرس للغاية، ولابد من إعداد قائمة قوية للمنافسة على البطولات.

وقال عبدالحفيظ في تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر المذاع على راديو مصر: " لا أريد الحديث عن الأمور الفنية، هناك حقوق إدارية وتسويقية للنادي، لا أحد يفرض رأيا فنيا على المدير الفني، وهو صاحب القرار".

وأضاف: "هناك أسماء كثيرة مطروحة في ملف الصفقات، لم ننهي الموسم الحالي حتى الآن، نرغب في فرض الاستقرار على الفريق".

وواصل: "الموسم القادم سيكون شرس للغاية، ولابد من التحضير له بقائمة قوية، ليست مرتبطة فقط ب11 لاعب ولكن في البدلاء جيدا"

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وأكمل: "سنقوم بترتيب الأوضاع عقب بطولة إفريقيا، سنقوم بإعداد قائمة مدعومة بقوة في كل الخطوط".

وحول موقف وليد آزارو، قال عبدالحفيظ: "هو اللاعب الوحيد الذي يتبقي في عقده موسم واحد، نحاول إنهاء بعض الإجراءات من أجل عودته خلال الأسبوع المقبل، وأتواصل معه بصفة مستمرة".

وزاد:" لم أتحدث معه في ملف التجديد حتى الآن، وعقب عودته سيتم عقد جلسة معه".

وحول حقيقة دخول جيرالدو وأجايي في الصفقات التبادلية، قال:" ليس منطقي أن يتم فتح هذا الموضوع حاليا، قد يكون لهما دورا كبيرا في بطولة إفريقيا، نحتاج اللاعبان في المباريات المقبلة، قد يكون لهم دور في الرمق الأخير من الموسم الحالي".