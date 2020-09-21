رياضة | محمد شريف يقود إنبي للفوز على الإسماعيلي ويزيد من معاناه الدراويش

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 21 سبتمبر 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر محمد شريف يقود إنبي للفوز على الإسماعيلي ويزيد من معاناه الدراويش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن نادي إنبي من تحقيق فوز متأخر على ضيفه نادي الإسماعيلي بهدف واحد مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الإثنين لحساب مباريات الجولة التاسعة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وشهد اللقاء سجال كبير بين الفريقين وظل التعادل السلبي مسيطر على مجريات اللقاء حتى الدقيقة السبعين والتي شهدت تسجيل هدف لأصحاب الأرض لكن حكم المباراة لغاه بعد العودة لتقنية الفيديو.

وفي الدقيقة السابعة والثمانين تمكن محمد شريف من تسجيل هدف الفوز بعد أن إستغل تمريرة حريرية من محمود غالي ولعب الكرة " لوب " من أعلى حارس مرمى الدراويش.

وبهذا الفوز رفع إنبي رصيده من النقاط إلى النقطة الثامنة والثلاثين في المركز السادس فيما توقف رصيد الإسماعيلي عند النقطة الحادية والثلاثين في المركز الحادي عشر.