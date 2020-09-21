رياضة | ذكرى تاريخية تقرب الأهلي من حلم الأميرة التاسعة

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 21 سبتمبر 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر ذكرى تاريخية تقرب الأهلي من حلم الأميرة التاسعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة للفريق الاول بالنادي الأهلي أن الجهاز الفني للفريق بقيادة السويسري رينيه فايلر قرر الدخول في أجواء نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا عقب مباراة مصر المقاصة الماضية.

وقال عبد الحفيظ أن فايلر بدأ بالفعل يُتابع مباريات الوداد البيضاوي المغربي في الدوري بالإضافة إلى أنه طالب بترتيب مواعيد السفر إلى المغرب قبل مواجهة ذهاب نصف النهائي المقرر لها منتصف الشهر القادم.

وأضاف " الأمور تسير بشكل إيجابي للغاية في الفريق بعد أن تأكد جاهزية الثلاثي ياسر إبراهيم وأيمن أشرف ورامي ربيعة وسيحصل الثنائي كهربا والشحات على الفرصة كاملة في المواجهات المُقبلة.

وأنهى " عندما يُتوج بايرن ميونخ بلقب دوري أبطال أوروبا يحصل النادي الأهلي على لقب دوري أبطال أفريقيا وهو ما تفاءلت به الجماهير بعد أن حقق العملاق البافاري لقب التشامبيونزليج ما يُعطي الفأل الحسن لتحقيق الأميرة التاسعة.