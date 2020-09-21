رياضة | الأهلي يبدأ الاستعداد للوداد بهذه الخطوة

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 21 سبتمبر 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر الأهلي يبدأ الاستعداد للوداد بهذه الخطوة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ألقى السويسري ريني فايلر، المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي، محاضرة نظرية مع اللاعبين قبل انطلاق المران الصباحي اليوم الاثنين، على ملعب مختار التتش بالجزيرة.
وأكد فايلر في حديثه على أهمية المرحلة الحالية، وشدد على اللاعبين بغلق صفحة التتويج بالدوري والتركيز فيما تبقى من مباريات محلية؛ لتجهيز الفريق في مشواره الإفريقي.
وخاض الفريق الأول بالنادي الأهلي تدريباته صباح اليوم الاثنين عقب الراحة السلبية التي حصل عليها الفريق لمدة 24 ساعة بعد التعادل بدون أهداف أمام مصر المقاصة يوم السبت الماضي.
ويواجه الأهلي نظيره نادي مصر بعد غدٍ الأربعاء على استاد الكلية الحربية، في إطار مباريات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.