الامارات | برشلونة يعير مدافعاً "21 سنة" إلى باوك اليوناني

شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة يعير مدافعاً "21 سنة" إلى باوك اليوناني والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعار نادي برشلونة الإسباني ظهيره الأيمن السنغالي موسى واغيه إلى باوك سالونيكي اليوناني لموسم واحد، كما أعلن النادي الكاتالوني اليوم الاثنين.

وسبق لبرشلونة انا اعار واغيه الى نادي نيس الفرنسي في القسم الثاني من الموسم الماضي.

قال برشلونة في بيان: "توصل برشلونة وباوك سالونيكي الى اتفاق حول انتقال موسى واغيه لموسم 2020-2021. سيتحمل النادي اليوناني رواتب اللاعب".

وخاض واغيه (21 عاماً) اول مباراة رسمية مع برشلونة في 13 أبريل 2019 ضد هويسكا ضمن المرحلة الـ32 من موسم 2018-2019. وعموما خاض في صفوف الفريق الاول ست مباريات بينها أربع في لا ليغا واثنتان في دوري أبطال أوروبا.

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