شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة حاسمة بين الخطيب وفايلر لتحديد مصيره مع الفريق الخميس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يحسم رينيه فايلر، المدير الفني للنادي الأهلي، موقفه من الاستمرار مع النادي الأحمر خلال جلسة حاسمة مع محمود الخطيب، رئيس النادي ووكيل أعماله الخميس المقبل.

وطلب مجلس إدارة الاهلى تصور شامل لمستقبل الأهلي في الفترة القادمة من المدير الفني، كما سيحسم السويسري، شروطه للبقاء مع الفريق.

كان السويسري رينيه فايلر، تلقى عرضاً مغرياً من أحد أندية الدوري السعودي لتولي المسئولية الفنية بداية من الموسم المقبل، لم يفصح عنه.

ويتكتم رينيه فايلر على تفاصيل العرض الذي تلقاه مؤخراً بحثاً عن اتخاذ قرار نهائي ام بشأن استمراره في قيادة صفوف الفريق أو الرحيل لدوري آخر خلال الأيام المقبلة.

وتوج النادي الأهلي بلقب الدوري المصري الممتاز للموسم الخامس على التوالي ورقم 42 عبر تاريخه