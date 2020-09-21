شكرا لقرائتكم خبر عن مختار مختار يستقر على الرحيل عن الإنتاج الحربي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقر مختار مختار المدير الفني للفريق الكروي الاول بنادي الإنتاج الحربي على الرحيل من تدريب الفريق بنهاية الموسم الجاري. وعلمت «المصري اليوم» أن مختار، تلقى عدة عروض محلية خلال الفترة الماضية لكنه فضل استكمال عقده مع النادي الذي ينتهي بنهاية الموسم، ووفقا لمصدر مسئوول من داخل النادي فإن المدير الفني يرغب في الرحيل عن الفريق لرغبته في خوض تجربة جديدة مع فريق آخر في الموسم المقبل الوضع في مصر

اصابات Advertisements 102,015

تعافي 89,532

وفيات 5,770

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