شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور: فيريرا ومدرب إيطالي مرشحين لتدريب الزمالك والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك ان المفاوضات مع البرتغالي فيريرا المدير الفني الاسبق للقلعة البيضاء لاتزال مستمرة ،مشيرا الى ان امير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة يتواصل مع المدرب البرتغالي للإستقرار على الجهاز المعاون.
وأوضح منصور لـط المصري اليوم" ان مدرب إيطالي دخل ضمن المرشحين لتدريب الفريق في حالة إعتذار فيريرا .
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