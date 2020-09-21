شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد صفحة على «فيس بوك» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

كشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك انه تقدم ببلاغ إلى النائب العام ضد احد الصفحات على موقع التواصل الغجتماعي «فيس بوك» التي روجت لإعتذار «فيريرا عن تدريب الزمالك.

وشدد منصور ان المفاوضات مع المدرب البرتغالي لاتزال مستمرة ولم يحدث أي اعتذار من جانب المدير الفني الاسبق للقلعة البيضاء ،لافتا إلى أن فيريرا طلب مهلة من اجل إستقدام معاونيه اللذين يعملون في اندية أخرى.